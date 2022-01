Mertens ed il rapporto viscerale con Napoli, ma il suo futuro avrà altri colori

Come riporta oggi Il Mattino, pare che ci siano pochissime possibilità che Dries Mertens resti in azzurro. Il suo contratto è in scadenza quest’anno, e nonostante la sua volontà forte di restare, la società partenopea non ha ancora fatto passi in avanti per il rinnovo. Lui ha un legame viscerale con questa città, ha fatto di tutto per comprare un appartamento nel palazzo dove da nove anni vive assieme alla moglie e ai vari cani presi in adozione in giro per Napoli. Ma lui continuerà a giocare, perché non ha alcuna intenzione di smettere, di ritirarsi. E chi prende il totem lo farà a costo zero, contratto a parte: non sarà un epilogo romanzesco, tutt’altro che facili sono stati i mesi di silenzio e lavoro duro che il fuoriclasse belga si è imposto. Con il ritorno di Osimhen, chiaro, che dovrà tornare ai margini. Ma poi dovrà decidere il suo futuro: c’è Miami, sempre Mls, che lo ha qualche tempo fa tentato. Non male il duello con Insigne per il titolo americano. Ma si sussurra anche del Qatar, dove i petroldollari sarebbero una grande tentazione. Peraltro proprio nell’anno del mondiale a Doha.