Mercato Napoli – Olivera resta un obiettivo azzurro, ma a De Laurentiis l’ultima parola

Il Napoli si sta muovendo sul mercato per cercare almeno un terzino da poter mettere a disposizione di Spalletti per questa seconda parte di stagione. Mathias Olivera, terzino sinistro classe 1997 del Getafe, già obiettivo del Napoli la scorsa estate, resta nel mirino del club partenopeo. Da capire se il club spagnolo possa aprire già adesso al prestito, ma per ora non sta accadendo. Resta dunque da vedere se il presidente De Laurentiis anticiperebbe un vero e proprio investimento.

Gianlucadimarzio.com