Matteo Dovellini, giornalista: “La Coppa Italia è sicuramente un obiettivo per la Fiorentina”

A “Marte Sport Live”, Matteo Dovellini, giornalista:

“La gara di domani è secca, può accadere sempre di tutto. La Fiorentina ha annunciato un nuovo positivo, c’è curiosità per capire chi possa essere. Per il campo, la Fiorentina avrà voglia di rifarsi e di mostrare carattere, una reazione forte. La Coppa Italia è sicuramente un obiettivo per la Fiorentina, anche se non dev’essere un’ossessione. Italiano ha parlato alla squadra dopo il Torino, penso che la voglia di tutti sia di voltare pagina e ripartire. Nessuno si è dato una spiegazione per quanto è accaduto a Torino. Formazione? Credo che ci saranno alcuni cambi in posizioni strategiche. Callejon andrà in panchina, potrebbe esserci Ikonè in attacco così come anche Dragowski in porta. Castrovilli potrebbe lasciare il campo a Duncan e Venuti dovrebbe giocare al posto di Odriozola. Piatek? Secondo me giocherà ancora Vlahovic, vorrà rifarsi dopo quanto accaduto a Torino”.