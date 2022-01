Italia/Macedonia, questione vaccini: si rischia il campo neutro

Nasce il problema Italia/Macedonia, anzi, per meglio dire, si apre un caso. Ed è relativo al Super green pass. Ne scrive questa mattina La Repubblica. Molti giocatori macedoni sono vaccinati con lo Sputnik, vaccino non riconosciuto dall’ Unione Europea. Si legge:

“Il problema più serio potrebbe arrivare il 26 marzo, quando in Italia arriva la Macedonia per lo spareggio Mondiale. Alcuni giocatori della squadra balcanica, infatti, sono vaccinati con Sputnik. Ci sarebbero anche dei non vaccinati. A oggi, la Fifa avrebbe solo due strade per permettere di giocare quel match: escludere i giocatori senza requisiti sanitari per soggiornare in Italia — un hotel è quasi indispensabile, no? — oppure imporre all’Italia il campo neutro. Difficile il bis di quel corridoio sanitario che permise alla Bosnia di giocare a Firenze nel 2020: oggi ci sono i vaccini e la linea politica è difenderne la diffusione, senza sconti a nessuno”.