Enzo Bucchioni, giornalista: “Domani sarà un’altra Fiorentina”

A “Marte Sport Live”, Enzo Bucchioni, giornalista:

“Torino-Fiorentina? Domani sarà un’altra Fiorentina, anche perché la squadra aveva stupito nelle scorse giornate. Credo che possiamo tutti pensare che fosse una partita nata male, magari giocata senza preparazione e concentrazione. La squadra sta nutrendo ambizioni. Di certo è successo qualcosa di strano. Non sono situazioni nuove, a volte ci sono andamenti strani ma questo credo che sia un episodio. Anche contro il Napoli in campionato se l’è giocata alla pari. Gara impegnativa che può essere da stimolo. Opportunità importante per la Fiorentina la Coppa Italia? Dico di più, è un obiettivo. Siccome è il primo anno del nuovo corso e le cose sono andate meglio delle previsioni bisogna poi puntarci, anche perché nel caso entri in Europa. Commisso vorrebbe mettere in bacheca il primo trofeo con la prima squadra. Di sicuro la Fiorentina domani sera giocherà al massimo, nessuno si aspetta una squadra a cui non interessi andare avanti. Ci sarà qualche cambio? Venuti dovrebbe giocare, Nastasic non so se ce la farà. Torreira? Imprescindibile. Potrebbe giocare Maleh titolare. Il Napoli ha fatto grandi partite anche con tante assenze, ha una grande personalità e me l’aspetto anche domani sera contro la Fiorentina”.