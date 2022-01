Covid – Il nuovo protocollo, le modifiche possibili: si decide nelle prossime ore

Sul nuovo protocollo anti Covid da applicare al calcio e agli altri sport, il Governo studia una percentuale minima di positivi per far scattare l’intervento delle ASL. Nelle prossime ore l’incontro decisivo con le federazioni sportive, la Figc valuta anche una modifica alla regola dei 13. Una percentuale di positivi nel gruppo squadra, raggiunta la quale far scattare automaticamente lo stop. Naturalmente stabilendo il momento in cui il dato andrebbe registrato. È la soluzione a cui sta pensando il Governo per arginare la discrezionalità delle ASL nel fermare o meno i club e conseguentemente le partite. Si valuta e si discute in vista della conferenza Stato-Regioni, da cui dovrebbero uscire una volta per tutte il protocollo, anzi i protocolli dei vari sport, e i parametri in base ai quali fermare o meno i club con rischio di focolaio Covid.

SkySport.it