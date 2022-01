COPPA ITALIA – Napoli-Fiorentina, tutti gli assenti di Spalletti

Il Napoli domani alle ore 18,00 affronterà la Fiorentina per gli ottavi di finale di Coppa Italia, e per il Napoli saranno tanti gli assenti. Domani alle 18, nel frattempo, il Napoli affronterà la Fiorentina al Maradona negli ottavi di Coppa Italia: oltre a Insigne e Osimhen, mancheranno anche Koulibaly, Anguissa e Ounas, tutti in Coppa d’Africa; e poi i positivi Boffelli, Meret, Mario Rui, Malcuit e Zielinski. È negativo e atteso a Napoli oggi, invece, Lozano, bloccato in Messico dal Covid sin dal 28 dicembre: il piano è di metterlo immediatamente a disposizione di Spalletti almeno per la panchina. Sul fronte formazione, Tuanzebe dovrebbe esordire dal primo minuto; il tecnico riflette anche sulla possibilità di lanciare Zanoli e Fabian dal 1’.

CdS