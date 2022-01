Coppa Italia/ Atalanta-Venezia 2-0: L’Atalanta domina e va ai quarti!

Questo pomeriggio alle ore 17:30, va in scena Atalanta-Venezia, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia; ecco le formazioni ufficiali e il commento del match:

Al 12esimo, l’Atalanta sblocca il match con il pallone di Freuler per Muriel in area che calcia bucando Lezzerini. Al 28esimo, gran botta di Kiyine dalla distanza, si distende Musso che devìa in corner. Al 36esimo, Freuler si inserisce in area e tenta la conclusione da buona posizione, è bravissimo Lezzerini a respingere il tentativo dello svizzero. Al 44esimo, gran cross in area sulla testa di Koopmeiners, che spedisce la sfera sulla traversa. Al 48esimo, Hateboer viene servito iun area di rigore, ma la sua conclusione ravvicinata termina sul fondo. Al 56esimo, pericoloso Pezzella che con il mancino scheggia il palo. Al 69esimo, Henry lanciato davanti al portiere prova la conclusione, ma è sensazionale Musso che con una grandissima parata evita il pareggio. All’88esimo, Pasalic se ne va in profondità e serve al centro Maehle che a porta vuota insacca il goal del raddoppio.

VENEZIA (3-4-2-1): Lezzerini; Svoboda, Ampadu, Caldara; Crnigoj ( 54′ Mazzocchi ), Fiordilino ( 77′ Peretz ), Tessmann, Molinaro ( 46′ Schnegg ); Johnsen, Kiyine ( 62′ Heymans ); Okereke ( 46′ Henry ). All.: Zanetti.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini ( 66′ De Roon ), Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Pezzella ( 73′ Maehle ); Pessina, Miranchuk; Muriel ( 73′ Pasalic ). All.: Gasperini

Ammonizioni: 29′ Koopmeiners (A), 42′ Fiordilino (V), 54′ Schnegg, 77′ Ampadu (V), 93′ Johnsen (V)

Marcatori: 12′ Muriel (A), 88′ Maehle (A)