CdS – Insigne va, Lozano viene. Il capitano, fermo, lascia il posto al Chucky

Il Napoli ha i giocatori contati, tra infortuni, positivi, quarantene e Coppa d’Africa, e Spalletti deve fare di necessità virtù. Anche Insigne, che durante la partita con la Samp si è infortunato, da solo, dovrà restare fuori almeno per 15 giorni, ma per uno che è out, per fortuna ce n’è un altro che rientra. La lesione c’è ma è minima. Lorenzo Insigne è costretto a fermarsi ancora ma i tempi di recupero non saranno troppo lunghi: gli esami strumentali a cui è stato sottoposto ieri, a quarantotto ore dal problema rimediato con la Samp, hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro e ciò significa che dovrebbe recuperare in dieci-quindici giorni. A rigor di logica, o meglio stando alla prognosi, il capitano dovrebbe rientrare direttamente dopo la sosta, e dunque il 6 febbraio con il Venezia, ma in questi casi tutto dipende dalle risposte alle terapie e magari Lorenzo potrebbe anche tornare il 23 gennaio con la Salernitana. Si vedrà. Oggi, nel frattempo, è atteso Lozano: il Chucky, da ieri negativo dopo quattordici giorni di testa a testa con il Covid, potrebbe andare in panchina già domani con la Fiorentina in Coppa Italia. Partita da dentro o fuori, ottavi di finale: e Spalletti ha sempre gli uomini contati.

CdS