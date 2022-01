Carboni, ex calciatore: “Olivera è uno che da sempre tutto e non si stanca”

Amedeo Carboni, ex calciatore, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Mathias Olivera può essere un ottimo rinforzo per Spalletti. Sicuramente nel campionato italiano piacciono molto i giocatori alla Theo Hernandez, in Italia se non difendi bene poi dopo diventa difficile. Il terzino del Milan ad esempio è un giocatore fantastico dalla metà campo in sù, deve sicuramente migliorare per quanto riguarda la questione della fase difensiva. Sicuramente in certi casi è meglio scendere una volta in meno e difendere meglio. Mathias è un giocatore fisicamente molto forte, che al contrario di Theo difende molto bene, non è grande, magari a Napoli si può far crescere a pizza e mozzarelle. E’ un giocatore che va avanti e indietro, da sempre tutto e non si stanca.”