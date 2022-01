Calciomercato: sembra destinato a lasciare la Premier League

Calciomercato – Nato in Francia da famiglia congolese, Tanguy Ndombele sembra destinato a lasciare la Premier League già a gennaio, o magari la prossima estate. Il centrocampista degli Spurs, titolare a inizio stagione, è crollato nelle gerarchie della squadra dall’arrivo di Antonio Conte: con lui in campo, in Premier League, poco più di un’ora di gioco. Numeri che potrebbero certificare l’addio per il mediano classe 1996 con un passato tra Amiens e Lione.

Come riportato da Footmercato, sarebbero tanti i club interessati in caso di addio al Tottenham: in Italia ci sarebbe la Roma di Mourinho, che l’ha conosciuto proprio a Londra, ma anche il Napoli di Giuntoli, sempre attento in caso di occasioni inglesi come sono state Anguissa e Tuanzebe in questa stagione. Gli azzurri potrebbero essere interessati in prestito, magari già quest’inverno, per rinforzare la mediana, il Tottenham non sarebbe resti alla cessione, ma con altre modalità.

Fonte: mattino.it