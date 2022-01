Calcio donne – Valentina Giacinti si presenta: «Tanti gol per Firenze»

Il super colpo della Fiorentina Femminile si chiama Valentina Giacinti, in arrivo in prestito dal Milan con contratto fino a giugno. Bergamasca, 28 anni, già tre volte capocannoniere della Serie A, oltre 250 reti in carriera, di cui 16 segnate nelle 47 gare disputate con la Nazionale. Prende la maglia numero 19. «Ho scelto Firenze – sono state le sue parole ai social media viola – perché la Fiorentina sta investendo tantissimo nel calcio femminile, come testimonia la costruzione del Viola Park. E poi l’ho scelta perché trovo Patrizia Panico ad allenarmi, ovvero il mio modello: è stata una grande attaccante e voglio crescere grazie ai suoi insegnamenti. Desidero aiutare le giovani calciatori, dando loro consigli e trasmettendo l’atteggiamento adeguato alle situazioni. A mia volta, ho bisogno di ricevere altrettanti consigli dalle più esperte che sono in gruppo. Obiettivi? Realizzare molti gol per contribuire a portare la Fiorentina più in alto possibile». Fonte: CdS