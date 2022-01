Sui social i tifosi vogliono il rinnovo per Faouzi Ghoulam: “Sei grande”

Il miglioramento delle condizioni fisiche e l’emergenza Covid che ha colpito ultimamente la squadra di Spalletti gli hanno permesso di riassaggiare, da protagonista, il campo. Faouzi Ghoulam è tornato. Il terzino sinistro ha disputato da titolare le ultime due sfide di campionato, quella che ha visto il Napoli pareggiare sul campo della Juve e vincere di misura contro la Samp grazie all’acrobazia di Petagna. Il giocatore ha ‘urlato’ sui social tutta la sua gioia. Le emoji di due cuori, intervallati da un pallone da calcio: il primo, verde, è per la sua Algeria adesso impegnata in Coppa d’Africa mentre l’altro, azzurro, è per il Napoli tornato a volare al Maradona. “Forza Faouzi”, si legge nei commenti in risposta al post. “Sei grande”, “Spero nel tuo rinnovo”, “Sei una persona speciale”, “Ora che sei tornato non sparire”.

Fonte: CdS