Salernitana – Iervolino ha fretta di muoversi sul mercato. In settimana la firma

Il nuovo presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha fretta di muoversi sul mercato e rinforzare la sua squadra per renderla il più possibile competitiva. La svolta societaria della Salernitana potrebbe arrivare proprio nella settimana che porterà alla sfida contro la Lazio dell’ex Claudio Lotito. Salvo imprevisti, infatti, l’appuntamento dal notaio è fissato per la giornata di giovedì. Come si legge sul “Roma”, i trustee Susanna Isgrò e Paolo Bertoli incontreranno a Salerno l’amministratore della Idi s.r.l. (la società attraverso la quale è stata presentata l’offerta vincolante d’acquisto), Generoso De Luca per chiudere l’operazione legata alla cessione della Salernitana. Da quel momento il club granata passerà a tutti gli effetti nelle mani di Danilo Iervolino che potrà avviare la sua rivoluzione. Anche senza l’approvazione del bilancio – l’imprenditore, ha accettato integralmente la situazione economico-finanziaria -, dunque, l’atto notarile potrà essere stipulato. I tempi burocratici per l’approvazione dei conti, infatti, sarebbero più lunghi ma soprattutto inconciliabili con la necessità/volontà di Iervolino d’intervenire sul mercato.

Napoli Magazine