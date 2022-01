Osimhen, lite choc su Twitter: “Tuo padre ha fatto un str****”

Incredibile botta e risposta per Victor Osimhen, sempre più protagonista fuori dal campo vista la sua assenza a causa dell’infortunio al volto. L’attaccante nigeriano è stato attaccato da un utente Twitter algerino, di fede juventina, che puntava il dito contro la sua attività social: «Il Napoli ha sprecato 80 milioni per un account Twitter», accusa a cui ha subito risposto Osimhen: «Proprio come tuo padre ha sprecato il suo sp**ma dando alla luce uno s***nzo come te».