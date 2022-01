Manning, presidente del Toronto, svela il retroscena sulla scelta di Insigne

A luglio Lorenzo Insigne vestirà la maglia del Toronto, come ufficializzato qualche giorno fa. In attesa di vederlo finalmente in azione, il presidente del Toronto FC svela qualche arcano sull’operazione che ha condotto Lorenzo Insigne in MLS. A partire dalla nascita dell’idea di tesserare l’oramai ex-Napoli. “La scorsa estate sono andato sul sito di Transfermarkt e ho consultato la pagina della Nazionale italiana che aveva appena vinto il titolo di campione d’Europa per vedere quali giocatori andavano a scadenza di contratto: Lorenzo era uno dei pochi in scadenza. Sarà un giocatore che la gente vorrà venire a vedere nel nostro stadio”, ha dichiarato Bill Manning, numero uno del TFC, in conferenza stampa.

