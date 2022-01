Kalidou Koulibaly: “Psg? Grazie Napoli per avermi fatto rimanere”

Il difensore del Senegal e del Napoli Kalidou Koulibaly è ancora positivo al Covid, oltre che infortunato, perciò non può ancora dare il suo contributo. Ieri è stato intervistato da Canal Plus dove ha svelato una trattativa di mercato che riguarda il passato. «Ho avuto discussioni con tanti club e tra questi anche il Psg. Il fatto che i francesi abbia pensato a me non può che rendermi felice, ma la scelta del Napoli di tenermi dimostra tutto l’amore per me. C’è stato un interesse del Paris Saint-Germain, ma sono cose di cui non mi piacere parlare. Il Napoli, però, ha deciso di non vendermi: questa cosa dimostra tutto l’amore del club, e anche dei tifosi, nei miei confronti».

La Redazione