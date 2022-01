Inter sul tedesco Matthias Ginter: si inserisce il Napoli

Matthias Ginter del Borussia Monchengladbach, Leader della difesa della Germania è un obiettivo dell’ Inter. Con l’agente del giocatore la dirigenza nerazzurra si è già incontrata. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, già nella prossima settimana potrebbe esserci un nuovo contatto, ma non solo i nerazzurri sono interessati al centrale scuola Friburgo. Ci sarebbe, infatti, anche il Napoli che cerca un giocatore per la prossima stagione. Axel Tuanzebe è infatti arrivato solo in prestito dal Manchester United e non è da escludere che pure il club di De Laurentiis provi a piazzare l’offerta per il tedesco.