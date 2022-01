In vista della Fiorentina, due novità per Spalletti. Aggiornamenti sulla questione positivi

Da ieri il Napoli è tornato ad allenarsi al Training Center Konami di Castel Volturno, in vista della sfida di giovedì di Coppa Italia, contro la Fiorentina. Per mister Luciano Spalletti ancora problemi di formazione, si aggiunge anche Lorenzo Insigne, certo di non esserci contro i viola e stamattina si sapranno i tempi di recupero. Due novità, ovvero Tuanzebe e Fabian Ruiz, anche se non giocano da molto tempo, come incognita per il tecnico di Certaldo. Ci sarà da attendere per i calciatori positivi al Covid. Lozano ad esempio è ancora in Messico, si attende il tampone negativo, prima di farlo tornare. Stesso discorso vale per Meret, Mario Rui, Boffelli e Malcuit. Insomma non sarà semplice mettere in campo la formazione, ma questa squadra ha dimostrato di avere carattere e di saper combattere le avversità.

La Redazione