Giordano, giornalista: “Il Napoli si guardi le spalle, della Juve non mi fido”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Giordano, giornalista, ecco le sue parole: “Ancelotti? Ci vorrebbe una trasmissione intera, sapete cosa penso. Credo che mettere in discussione uno dei più grandi allenatori del calcio sia vicino a una farneticazione. Le cose non sono andate come dovevano andare, c’è stato l’ammutinamento che non ha precedenti nella storia del calcio. Tra i grandi rimpianti di mercato sicuramente c’è Theo Hernandez, forse anche Valverde. Se poi ci aggiungiamo Ibra che doveva venire a gennaio…Non oso immaginare cosa sarebbe successo, penso che sarebbero stati costretti ad aprire lo stadio. Il Napoli deve guardarsi dietro o pensare allo Scudetto? Tra un mese sapremo. L’Inter ha un calendario difficile. Penso che intorno al 10 marzo sapremo molte più cose. Però è giusto che il Napoli si guardi le spalle, io della Juventus e di Allegri non mi sono mai fidato. Dopo il derby di Milano saremo in grado di capire quante squadre si giocheranno lo Scudetto. Isco? Non c’entra niente con Insigne e non penso che il Napoli se lo possa permettere”.