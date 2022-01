La Fiorentina ha lavorato al centro sportivo in vista della sfida di Coppa Italia di giovedì a Napoli, importante anche dal punto di vista della reazione alla brutta sconfitta subita a Torino. Buone notizie dal centro sportivo per Vincenzo Italiano: come raccolto da Firenzeviola.it infatti, il nuovo acquisto Krzysztof Piatek si è subito allenato in gruppo.

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte: Tuttomercatoweb.com