Dita incrociate: oggi i controlli per Insigne ed Osimhen

Oggi sarà il giorno della verità: sia per Victor Osimhen che per Lorenzo Insigne. Il nigeriano è tornato ieri dalla Nigeria dopo essere finalmente risultato negativo al Covid, e oggi si sottoporrà alla visita di controllo allo zigomo dal professor Tartaro. Se le condizioni dell’attaccante dovessero essere buone, potrà unirsi al gruppo a Castel Volturno e grazie all’utilizzo di una maschera protettiva in carbonio potrebbe anche essere convocato per la gara di lunedì prossimo contro il Bologna. Esami in giornata anche per Lorenzo Insigne che ha dovuto abbandonare la sfida contro la Sampdoria dopo appena mezzora. Il fastidio alla coscia lo terrà fermo per almeno due settimane, ma i tempi definitivi dello stop potranno essere valutato in maniera chiara e precisa solo al termine della visita strumentale alla quale si sottoporrà oggi. E Spalletti incrocia le dita per entrambi i suoi attaccanti.

Il Mattino