De Luca (Mattino): “Infortuni Napoli? Gli italiani si esaltano nelle difficoltà”

Su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Francesco De Luca, capo della redazione sportiva de Il Mattino, ecco le sue parole: Indisponibili? Intanto, è importante aver già recuperato Fabian Ruiz e ritrovare Osimhen. Ci auguriamo, per il Napoli e per la Nazionale, che i problemi fisici di Insigne si superino presto. Si sta ricomponendo il puzzle in attesa dei ritorni dalla Coppa d’Africa e delle negativizzazioni. Questo aiuterà il Napoli ad affrontare le prossime partite e, soprattutto, un mese di febbraio molto intenso con le partite di Europa League contro il Barcellona. Leggendo un’intervista di Sacchi al nostro giornale, lui sottolineava il fatto di come gli italiani si esaltino nelle difficoltà. Questo vale anche per il Napoli, arrivato in una situazione di totale sbandamento nella partita di giovedì scorso contro la Juventus, e, comunque, ha fatto una grande partita. Anche contro la Sampdoria, avversario più debole, c’è stata una buona prestazione giocando con grande coraggio e determinazione. Questi 4 punti danno la spinta per le prossime partite, contro la Fiorentina giovedì in Coppa Italia, lunedì contro il Bologna e, poi, contro la Salernitana, per cercare di mantenere questa posizione di tutto rispetto in classifica. Koulibaly? Da quando è a Napoli, è cresciuto tantissimo, non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista umano. Ha aiutato molto l’ambiente a crescere e credo che l’ambiente ha aiutato molto lui. Nell’intervista rilasciata, sottolinea le relazione, professionale ed affettiva, molto forte tra lui e questa piazza.Adesso che si sta prospettando l’addio certo di Insigne, si avvia ad assumere il ruolo di leader di questa squadra“.