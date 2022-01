Corbo: “Lozano? Il Napoli sta ancora piangendo per i soldi spesi”

Antonio Corbo, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live. “Mancanza di progettualità? Il COVID-19 non molla la presa e incide sull’economia, non si riesce a trovare nemmeno un Presidente della Repubblica. Sampdoria scarsa? Si parla sempre per sminuire il Napoli, non dimentichiamo che il Napoli ha perso in casa contro Empoli e Spezia, avversarie comunque modeste. Sono retropensieri che non appartengono alla mia visione del calcio.

Sostituto di Insigne? Bisogna vivere proprio alla giornata. Oggi il Napoli deve cercare di spendere bene e poco sul mercato, indovinare i colpi, come ha fatto con Anguissa. Lozano? Il Napoli sta ancora piangendo per i soldi spesi, ha reso poco rispetto a quanto è costato”.