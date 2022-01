Calenda, agente Juan Jesus: “È molto felice, a Napoli si trova benissimo”

«Perché non ha giocato alla Roma? Domanda che ci facevamo negli ultimi due anni e che si facevano anche i dirigenti. Fonseca faceva le sue scelte ma tantissimi giocatori sono stati adattati nel suo ruolo pur di non farlo giocare». Parla così Roberto Calenda, agente di Juan Jesus, protagonista delle ultime partite del Napoli di Luciano Spalletti, che in estate aveva puntato su di lui: «È molto felice, gli piace come vive la gente di Napoli le partite, gli incontri che fa per strada quando lo fermano. A Napoli si trova benissimo ed è molto contento».