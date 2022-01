C. Graziani, ex calciatore: “Il Napoli non è inferiore a nessuno”

L’ex attaccante di Roma, Torino e Fiorentina, Ciccio Graziani, è intervenuto quest’oggi a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv: “Lo scudetto? Non so se il Napoli riuscirà a recuperare sull’Inter, lo scontro diretto sarà importante; ma al completo sono certo che Luciano se la può giocare con tutti, il Napoli non è inferiore a nessuno.

La Fiorentina? La batosta era nell’aria, fino a ieri il suo era un campionato meraviglioso e lo è ancora ovviamente; le manca la gara con l’Udinese e se vince va a 35 punti, può succedere che prima o poi incappi in una giornata no.. E poi, ovviamente sono contento per il Toro.

La Roma? Quanto visto con la Juve ha dell’incredibile, mai avrei pensato potesse subire 3 gol in 7 minuti, poi Pellegrini ha sbagliato il rigore, il calcio è questo. Non mi ero illuso con Mourinho, con questa squadra il massimo è provare a centrare il quarto posto, te la devi giocare con Atalanta, Juve e Lazio. Dal tecnico portoghese comunque mi aspettavo di più, va troppo a corrente alternata e certe dichiarazioni non mi piacciono, soprattutto quando scarica la responsabilità su altri. Rimane per me un ottimo tecnico, come Sarri, i conti però non tornano. Non posso pensare che Roma e Lazio abbiano solo 4 punti in più del Sassuolo o dell’Empoli, con tutto il rispetto per loro”.

Fonte: Vikonos Web Radio/Tv