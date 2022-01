Bargiggia: “Gattuso alla Salernitana sarebbe un vero colpo da 90”

Paolo Bargiggia, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

“Se la Salernitana dovesse riuscire ad ingaggiare Gattuso in panchina sarebbe un vero e proprio colpo da 90 da parte del presidente Iervolino. Non so a che punto è la trattativa, ma un suo ritorno a Salerno dove era stato protagonista da giocatore sarebbe bellissimo”.

“Gattuso a Firenze non ha vissuto un bel momento ma a mio modo di vedere non si è “sporcato” l’immagine. Non andava d’accordo con il figlio di Commisso ed è andato via, tutto legittimo”.