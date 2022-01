Ultime Osimhen: è rientrato a Napoli, domani farà visita e Tac

Victor Osimhen è tornato a Napoli. Dopo la difficile rinuncia alla Coppa d’Africa ed il secondo contagio Covid e l’essere arrivato, insieme alla federazione nigeriana alla decisione di andare avanti nel percorso di riabilitazione, dopo l’infortunio patito con l’Inter nello scorso novembre. Secondo quanto si legge su Calciomercato.it domani, sarà il professor Gianpaolo Tartaro, il chirurgo che lo ha operato, a verificare le sue condizioni. La tac è stata prenotata non appena si è avuta la certezza del ritorno in città del bomber ex Lille. Il calciatore si sente pronto, ha grande voglia di rientrare: vorrebbe dare subito il suo contributo al gruppo e Luciano Spalletti lo attende con ansia. Qualora la tac dovesse dare esiti “positivi”, allora il ritorno in campo si avvicinerebbe sensibilmente. Osimhen potrebbe, addirittura, esser convocato per la gara con il Bologna, quella del prossimo lunedì.