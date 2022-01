UFFICIALE – Rachele Baldi neo portiere del Napoli femminile, ma non parte bene l’esperienza in azzurro

Rachele Baldi, nata a Prato il 2/10/1994, vestirà la maglia del Napoli Femminile in questa seconda parte di stagione. Il portiere proveniente in prestito dalla Roma è il quarto rinforzo del mercato invernale da parte del club azzurro che ha già innestato in organico Pinna, Mauri e Golob. Baldi, da cinque stagioni in A con le maglie di Empoli, Florentia e Roma arriva appunto dal club giallorosso con il quale ha disputato nove gare di campionato nella scorsa stagione. Per Baldi ben 44 presenze all’attivo in massima serie, tutte da titolare, e anche 113 apparizioni con Siena ed Empoli in B tra il 2011 ed il 2017. Baldi è risultata positiva al test Covid effettuato prima di svolgere il primo allenamento in maglia azzurra e di conseguenza è stata posta in isolamento senza entrare in contatto con il gruppo squadra che sta lavorando sotto l’occhio vigile del duo Domenichetti-Castorina in vista della ripresa del campionato in casa dell’Inter (domenica 16 alle ore 14.30).

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile