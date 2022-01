UFFICIALE – Bologna-Napoli, abbonamenti non validi per i tifosi felsinei

Il Bologna Fc 1909, in relazione a #BFCNapoli della 22° giornata in programma lunedì 17/1 alle 18:30 al Dall’Ara, alla luce della limitazione a 5000 spettatori in tutto l’impianto, comunica che sono invalidati tutti gli abbonamenti per la gara in oggetto e che a fine stagione si procederà con il rimborso dei ratei gara non utilizzati.

Nei prossimi giorni saranno messi in vendita i biglietti di Curva Bulgarelli, Distinti e Tribuna, acquistabili dai soli abbonati a un prezzo pari al rateo della singola partita.

Fonte: bolognafc.it