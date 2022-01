SERIE B FEMMINILE – Kristin Carrer neo acquisto della Fc Sassari Torres

Diamo un caloroso benvenuto alla torinese Kristin , classe 2002, che è entrata a far parte delle Rossoblù per proseguire la stagione 2021/2022

Il suo percorso nella Juventus nasce, dopo aver militato nei Pulcini dell’ Atletico Torino e della CBS, proseguendo nella categoria Esordienti con la casacca del Rapid. Con la maglia bianconero ha giocato per 4 stagioni con il sogno di arrivare in prima squadra. Sogno che si realizza nella scorsa stagione, ottenendo la convocazione per le prime tre gare di campionato.

In questi anni si è distinta per la sua innata propensione al gol e un ottimo mancino, la sua grinta completa il profilo di giocatrice talentuosa: e allora non potremo essere più felici di dire, benvenuta in squadra Kristin.

Fonte: facebook Fc Sassari Torres