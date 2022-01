SERIE A – Torino-Fiorentina, formazioni ufficiali. Debutto in porta di un Primavera per i granata

Questo pomeriggio allo stadio “Grande Torino”, fischio d’inizio alle ore 17,00, i granata affronteranno la Fiorentina. Per i padroni di casa, diverse defezioni, causa Covid, con debutto in porta per l’estremo difensore della Primavera Gemello. Per i viola Callejon, Gonzales ai lati, Vlahovic di punta.

Torino (3-4-2-1): Gemello; Djidji, Bremer, Rodriguez; Vojvoda, Mandragora, Lukic, Singo; Praet, Brekalo; Sanabria All. Juric

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano

