PRIMAVERA 1 – Rinviate, causa Covid, altre due giornate di campionato

Il campionato Primavera 1 in questo inizio 2022, ancora non ha visto scendere in campo alcuna compagine, causa i tanti casi Covid-19. Dopo la giornata 15, anche 16 e 17 verranno fermate. Ecco il comunicato ufficiale: “Si comunica che le gare della 16° e della 17° giornata di andata del Campionato Primavera 1 TIMVISION, programmate rispettivamente per il 15, 16 e 17 gennaio 2022, e per il 21, 22, 23 e 24 gennaio 2022, sono state rinviate a data da destinarsi”.

La Redazione