Petagna è il vero nove dell’attacco, Il Mattino lo premia con un top voto

ELMAS 6

Largo a destra in un ruolo che non è troppo suo. E infatti il contributo è decisamente al di sotto delle ultime apparizioni. Attenzione, l’impegno non manca, ma qualche guizzo e qualche giocata di qualità potevano essere gestiti meglio. Anche quando emigra a sinistra le cose non spiccano il volo.

MERTENS 6,5

Con quei piedi che si ritrova, l’attaccante che gli gioca d’avanti vive sempre serate di grande gioia. Perché Dries è capace di imbucare il pallone dove vuole mettendo il compagno di reparto nella condizione migliore per fare centro. Più lontano dalla porta gli manca il gol, ma per una sera ci può stare.

INSIGNE 6

Mezzora davanti al suo pubblico. Mezzora per provare a fare gol e ripagare i napoletani degli applausi che arrivano dalle tribune. Mezzora, punto. Perché poi un fastidio all’adduttore della coscia lo costringe a tornare in panchina. Non esattamente il tipo di serata che avrebbe voluto vivere.

PETAGNA 7,5

Il verissimo nove. Si piazza al centro dell’attacco e non si fa smuovere nemmeno da un carrarmato. Alla faccia della stazza, tira fuori un gol da farfallina: rovesciata e palla all’incrocio. Come se non bastasse, lotta come un leone su tutto il fronte d’attacco e non spreca una giocata. Fonte: Il Mattino