Per Ciro Venerato, l’offerta di Adl ad Insigne è stata provocatoria

Tratto dalla lunga intervista rilasciata da Ciro Venerato ma footballnes24.it:

“Capitano e presidente nelle ultime due stagioni si sono elegantemente evitati, ma con un sottile e profondo distinguo: il campione d’Europa sarebbe rimasto volentieri a Napoli (sia con Gattuso che con Spalletti rapporto ottimo): chi ha deciso l’addio è stato il padrone del vapore e non solo per motivi economici. Fidatevi e non ci cascate ascoltando o leggendo qualche pifferaio di comodo. A Sarri (vero Maurizio?) offrì la metà di quanto elargito ad Ancelotti: un modo elegante per fargli capire che era sgradito. Più o meno lo stesso è accaduto con Lorenzo il Magnifico. Proporre 3 milioni ad un campione che ne guadagna già 5 (reduce inoltre dal trionfo azzurro di Wembley) è una provocazione, più che una trattativa”.

Fonte:

https://footballnews24.it/insigne-napoli-leutanasia-di-un-amore-de-laurentiis-nessuno-sconto-ai-sentimenti/