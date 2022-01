Osimhen negativo: si punta alla trasferta di lunedì a Bologna

Qualche buona notizia in casa Napoli comincia ad infiltrarsi. Oltre a quella bellissima dei 3 punti regalati agli azzurri da una rovesciata da cineteca di Andrea Petagna. E’ ritornato in panchina mister Spalletti, così come Fabian ha rivisto il campo, mentre si è fermato Insigne (problema muscolare). Intanto è di ieri la notizia della guarigione dal Covid di Victor Osimhen, che secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe clamorosamente già tornare tra i convocati per la sfida in programma lunedì contro il Bologna. “In casa Napoli – si legge – le buone notizie sono nel recupero, seppur lento, di Fabian Ruiz e nella negativizzazione di Victor Osimhen che avvicina i suoi tempi di rientro: chissà, forse potrebbe bastare anche una settimana per rivederlo almeno fra i convocati”, scrive appunto la rosea.