Arriva il primo cinguettio a commento di una gara del nuovo arrivato Tuanzebe. Il difensore “immortala” il suo esordio in azzurro e si dice felice per la sua prima partita con il Napoli:

Happy for my first game with Napoli 💙 pic.twitter.com/rlQXod0LHz

— Axel Tuanzebe (@axeltuanzebe_1) January 10, 2022