La Salernitana di Iervolino: Sabatini dietro la scrivania, Gattuso in panchina

Il nuovo presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha progetti ambiziosi. Ieri la squadra granata ha conquistato tre punti importantissimi a Verona e lui lavora per costruire il futuro. Ha in mente già dei nomi: Walter Sabatini è candidato a diventare il nuovo DS, mentre per la panchina pensa all’ ex tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, alternativa a Marco Giampaolo. Lo si legge stamattina sulle pagine di Tuttosport. Il quotidiano scrive che un ruolo decisivo nel convincere Ringhio potrebbe averlo Frank Ribery. Il tecnico, infatti, lo aveva confermato a Firenze già in un primo colloquio telefonico, prima che lo stesso Gattuso cambiasse idea e rompesse l’accordo con il club viola.