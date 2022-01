La moviola di Napoli/Samp: agli azzurri manca un rigore, fuorigioco di una gamba di Juan Jesus

Non benissimo Di Bello (Il Cds vota 6), ma tiene la partita sopra la linea di galleggiamento. Certo, valuta non da rigore il contatto Chabot-Mertens e forse è un pizzico magnanimo, ma per il resto non commette errori gravi.



REBUS RIGORE – Chabot salta senza prendere il pallone, dietro di lui c’è Mertens, finisce per dargli una sbracciata sul volto senza possibilità di prendere il pallone. Avesse dato rigore…



ANNULLATO – Fuorigioco di una gamba per Juan Jesus, sul lancio di Politano, più avanti rispetto a Askildsen: gol annullato dal VAR.



REGOLARE – La rete di Petagna (nessun fallo su Ferrari) è preceduta da una… carezza di Thorsby sulla spalla di Mertens che gli aveva preso il tempo. La caduta troppo facile non ha agevolato la decisione.



RISCHIO DOPPIO – Chabot rischia due gialli nella stessa azione (già successo a Guarente in Atalanta-Genoa, arbitro Rosetti, e a Capuano in Chievo-Frosinone, arbitro Rocchi): la trattenuta su Demme è da giallo, il fallo su Mertens… quasi.



VAR: Abisso 6 – Pizzica il fuorigioco di Juan Jesus. È lì per quello.

Edmondo Pinna (CdS)