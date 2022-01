Il Napoli prepara gli ottavi di Coppa e aspetta Osi guarito

Victor Osimhen ha vinto la sfida con il Covid. La seconda in un anno: da ieri è negativo e ora, come ha comunicato il Napoli insieme con l’esito del tampone effettuato a Lagos, Osi potrà rientrare in Italia. Già oggi, a quanto pare: pronto per ricominciare a seguire il programma personalizzato di lavoro e soprattutto per sottoporsi alla Tac e alla visita di controllo con il dottor Canonico e il prof Tartaro, il chirurgo che il 23 novembre lo ha operato per la sintetizzazione e la riduzione di una ventina di fratture scomposte rimediate nello scontro aereo di San Siro con il difensore dell’Inter, Skriniar, originariamente programmata il 30 dicembre. Nel frattempo, il Napoli comincerà a preparare gli ottavi di Coppa Italia in agenda giovedì al Maradona con la Fiorentina: da valutare, innanzitutto, le condizioni di Insigne, e poi quelle dei positivi Malcuit, Meret, Mario Rui, Zielinski e Lozano (in Messico dalle feste di Natale).

Fonte: CdS