Il Maradona si è già allineato alle nuove disposizioni governative

Quest’ anno, a Napoli, vincere non fa rima con partecipazione del pubblico. Il Maradona conta poco meno di 9mila i sostenitori per la prima vittoria del 2022. Il maltempo e le tante limitazioni in corso hanno avuto un peso importante, così come la vendita dei tagliandi: interrotta e poi ripresa con le presenze tagliate dal governo. A mancare è stata anche la componente ultrà. Lo avevano comunicato in settimana: «Prima la nostra salute, poi la passione azzurra» c’era scritto in uno dei volantini che avvisavano l’assenza dei gruppi organizzati, anche loro toccati dal virus. Il covid galoppa in città e all’orizzonte non c’è nulla di incoraggiante: a Bologna non ci sarà spazio per i napoletani, nel derby con la Salernitana tra due settimane il Maradona sarà ridotto a 5mila tifosi, come da decisioni governative.

Il Mattino