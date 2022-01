Il 16 dicembre ci fu una richiesta di Insigne senza risposta di AdL

Parole di Ciro Venerato a footballnews24.it:

“Insigne prima di firmare per i canadesi ha avuto un ultimo sussulto chiedendo all’agente Pisacane di richiamare De Laurentiis lo scorso 16 dicembre, avrebbe firmato senza chiedere un euro di aumento. Ma la risposta è stata quella che si presagiva. Il futuro prossimo ci dirà chi dei due ci ha guadagnato: di sicuro hanno perso i tifosi azzurri, pronti a dire addio all’ennesimo idolo, una costante ormai. Ma la gestione teutonica del patron non concede sconti ai sentimenti, un ossimoro per una piazza che si nutre di passioni. Quando un amore finisce uno dei due soffre: se non soffre nessuno, non è mai iniziato”.

Tratto da: https://footballnews24.it/insigne-napoli-leutanasia-di-un-amore-de-laurentiis-nessuno-sconto-ai-sentimenti/