Ghoulam a quota 206, entra nella top 40 degli azzurri

Faouzi Ghoulam ieri ha giovato la sua seconda partita consecutiva da titolare. L’algerino si è mosso abbastanza bene e la sua prestazione fa ben sperare chi da tanto lo vorrebbe rivedere attivo sui campi di calcio. Ha, con la presenza di ieri, raggiunto le 206 presenze in maglia azzurra. Il terzino del Napoli, che come detto si è confermato su buoni livelli dopo la prova di Torino, ha raggiunto Crippa e Posio entrando nella top 40 della storia del Napoli per numero di gare in azzurro. Il prossimo obiettivo è raggiungere Allan a quota 212 al 38esimo posto.