Fedele, ag.: “Non è il Ghoulam che ricordavamo, ma continuerei a preferirlo a Mario Rui”

Gaetano Fedele, agente, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live. “Il Napoli ha meritato la vittoria, forse non ha creato tantissimo ma nel complesso ritengo che il risultato sia stato giusto. Tuanzebe? Entrato con una buonissima personalità, però i primi mesi saranno molto complicati, specie per i difensori che devono abituarsi a un modo di marcare che in Italia è un po’ diverso. Però ha grande struttura fisica, se trova un meccanismo buono il compito sarà più agevole. Dovrà essere valutato alla lunga. Ghoulam? Piacevolissima sorpresa, ovviamente a volte ha un andamento un po’ claudicante e non sembra avere la corsa fluida di prima ma l’ho trovato bene. Rispetto al Ghoulam che ricordavamo non è a quei livelli ma io continuerei a preferirlo a Mario Rui. Davvero una piacevole sorpresa, non mi aspettavo di vederlo così. Girone di ritorno mostruoso del Napoli? Non credo, sono convinto che farà un campionato in linea con il discorso Champions League però c’è il rammarico per via delle assenze e del fatto che si potesse osare un po’ di più”.