Damiani: “Le prime 4 del campionato al momento sono le migliori”

Oscar Damiani, agente, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live.

“Le prime 4 del campionato al momento sono le migliori, hanno un gioco più consolidato e anche una buona società alle spalle. Sono sicuramente le candidate alla Champions League. L’Inter è favorita per lo Scudetto, il momento è positivo per molti giocatori. L’infortunio di Chiesa è una brutta notizia per tutti, non solo per la Juventus. Parliamo di un giocatore forte nell’1 vs 1, che calcia bene e fa gol. Una brutta notizia per lui e per gli altri.

Insigne? Penso che tutte le componenti abbiano fatto la cosa giusta. I tifosi del Napoli ieri l’hanno applaudito ed è giusto così, è stato un giocatore importante per il Napoli. L’unica cosa che viene un po’ meno è il discorso sportivo, magari avrei voluto vincere un campionato con il Napoli prima di andare. Capisco però la sua scelta, il campionato gli può riservare buone sorprese, poi c’è un ambiente nuovo. I soldi sono importanti, inutile nasconderlo. Non riesco a criticare però la scelta di Insigne, che è un professionista. Il video di saluto ai tifosi del Toronto? La comunicazione è cambiata, dovevano anche rilanciare il campionato. Ci sta, non dobbiamo scandalizzarci per questo. I sentimenti oggi contano un po’ meno”.