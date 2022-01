Dalla panchina al campo, Tuanzebe dimostra sicurezza. Politano solito top

POLITANO 6,5

Dentro per sostituire Insigne e tenere alta la pressione del Napoli sui terzini della Sampdoria. Prova a far saltare il banco con un cross geniale sulla testa di Juan Jesus, ma la prodezza viene vanificata dal Var. Nella ripresa sprinta a tutta fascia e con un paio di conclusioni sfiora il gol del raddoppio.

TUANZEBE SV

Buona la prima. Perché l’esordio al Maradona poteva comunque riservare un brivido lungo la schiena. E invece Axel si presenta con personalità e attenzione, si piazza al fianco di Rrahmani e nel finale contribuisce a tenere lontani i piccolissimi pericoli che la Sampdoria prova a portare alla difesa azzurra.

FABIAN RUIZ SV

La vera notizia è che sia tornato. Spalletti lo sbrina nel finale per fargli ritrovare un briciolo di confidenza con il terreno di gioco. Non è che lui debba poi fare chissà cosa, si limita a un paio di palleggi con i compagni e qualche corsetta: la cura minia e indispensabile in vista dei prossimi impegni che non saranno altrettanto lievi. Fonte: Il Mattino