CALCIO FEMMINILE – Rachele Baldi ad un passo dal Napoli

Il Napoli femminile, in attesa di tornare in campo, prima sfida del 2022 sarà al Centro Sportivo Suning contro l’Inter, è ad un passo dal terzo acquisto della sessione invernale. Secondo il sito tuttocalciofemminile.com, è vicino al portiere ex Empoli Ladies, quest’anno all’A.s. Roma Rachele Baldi. L’obiettivo dell’estremo difensore è far bene con la maglia azzurra e convincere il c.t. Bertolini a convocarla per l’Italia in vista dell’Europeo.

La Redazione