Paolo Bargiggia, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio. “Aurelio De Laurentiis sta gestendo in modo sostenibile il Napoli e secondo me non si può parlare male. In questi tempi difficili è una cosa da apprezzare, anche perché è circondato da colossi americani e cinesi, lui e la famiglia Pozzo sono gli ultimi a fare calcio come si faceva una volta”.