Ieri è stato ufficializzato l’arrivo del difensore Axel Tuanzebe dall’Aston Villa, di proprietà del Manchester United. Il giocatore, stando a quanto riportato oggi da Tuttosport, sarà a disposizione di Domenichini, il secondo di Spalletti, ancora in isolamento per la positività al Covid, per la gara di oggi contro la Samp. Stando a quanto riportato dal quotidiano, ieri, Tuanzebe ha avuto un colloquio in videochiamata con Spalletti.