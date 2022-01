Tra Covid e Coppa d’Africa, ci sono due buone notizie per mister Domenichini

Il Napoli questo pomeriggio alle ore 16,30 affronterà la Sampdoria per la seconda giornata di ritorno, ma purtroppo le notizie non sono delle migliori. Si aggiungono ai casi Covid già noti, anche quelli di Koulibaly dal Senegal e di ieri sera di Piotr Zielinski. In compenso però ci sono due buone notizie per il vice di Spalletti Domenichini. Il difensore Tuanzebe che partirà dalla panchina e il recupero dall’infortunio di Fabian Ruiz, anche se a mezzo servizio. Ovviamente l’auspicio è che nei prossimi giorni è che qualche tampone si negativizzi, per poter avere una panchina più vasta. Oggi però conterà battere la Sampdoria per conservare la zona Champions.

La Redazione